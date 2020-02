Le Boréal Loppet est lancé

Le Boréal Loppet de Forestville a lancé son premier départ à 9 h 30 pour les fondeurs des 32 et 48 kilomètres classiques sous une température idéale.

Des activités familiales sont également sur place : igloo gonflable, jeux gonflables, classique hivernale sur neige durcie et plus encore.

En nouveauté cette année, une course à pieds sur les sentiers de skate (4 km et 1.5 km) est à l’horaire ainsi que des parcours non chronométrés, pour assurer encore plus de plaisir.

Pour plus d’informations, consultez le site du borealloppet.ca.

Desjardins devient le présentateur officiel du Boréal Loppet