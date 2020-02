Athlétisme : Doublé de bronze pour Léa Dufour 

Les athlètes locaux membres du Club d’athlétisme de Baie-Comeau, ont brillé lors du match Ontario-Québec tenu au complexe Claude-Robillard à Montréal le week-end du 15 février. En marge du match cadet contre les Ontariens, se tenaient les championnats québécois d’athlétisme.

Shirley Kennedy

La Forestvilloise Léa Dufour, a réussi deux conquêtes de bronze dans la division juvénile lors de ces championnats. Alors qu’elle en est à sa première année dans cette catégorie, l’athlète s’est distinguée au lancer du poids (11 m 36) et au lancer du marteau (14 m 44).

La famille Simard de Baie-Comeau, en l’occurrence le père Gaétan et ses fils Justin et Liam, ont profité de ce périple dans la métropole pour garnir leur palmarès de médailles dans leur catégorie respective.

Justin a décroché l’argent et le bronze au lancer du poids et au saut en longueur dans la division juvénile, alors que Liam s’est mis en évidence au pentathlon avec une médaille de bronze après les cinq épreuves au programme. Le paternel a décroché la médaille d’or chez les 50 ans et plus au triple saut, assortie à une médaille d’argent au lancer du poids.

Match Ontario-Québec

Dans le cadre de ce rendez-vous qui était le point d’orgue du week-end, les Ontariens se sont faufilés par quatre petits points dans la dernière épreuve de la journée. Cela n’a toutefois pas empêché nos représentants de s’illustrer sur le plan individuel, contribuant ainsi au cumulatif du Québec. Nicolas Tardif s’est démarqué avec une deuxième place au lancer du marteau grâce à un tir de 18 m 62. Quatrième au cumulatif, Ann-Sophie Perron a réussi un record personnel au saut en hauteur avec 1 m 50.

Sœur cadette de la juvénile Léa Dufour, Abby Dufour a bouclé le match en cinquième place au lancer du marteau (13 m 45) et au sixième rang au lancer du poids (9 m 06).

Les sœurs Dufour et Nicolas Tardif ont tous trois établi des records personnels au lancer du marteau.

Avec Sandro Célant