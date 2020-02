Les Centres de femmes rendent visite au député

Les représentantes de l’Alliance des femmes de Sacré-Cœur, des Centre de femmes de Forestville et Baie-Comeau, accompagnées de plusieurs femmes, ont rendu visite au député de René-Lévesque Martin Ouellet le 17 février afin de le sensibiliser à l’impact des choix politiques pour les femmes.

De plus, elles en ont profité pour demander à M. Ouellet de s’engager à consulter les centres de femmes de la région avant de prendre des décisions pouvant avoir des conséquences sur la vie des femmes et l’égalité de fait. Cette action s’inscrit dans le cadre de la semaine d’actions des centres de femmes membres de L’R des Centres de Femmes du Québec.

« Ici, on connaît le travail et le dévouement de ces femmes pour la communauté. C’est pourquoi il est important, voire primordial, pour moi de soutenir leur cause lorsque celles-ci demandent de meilleures conditions pour aider les femmes de notre région », a affirmé le député via ses réseaux sociaux.

Selon M. Ouellet, la thématique du travail invisible est mise de l’avant aujourd’hui parce qu’encore beaucoup de femmes font un travail non reconnu de façon officielle. « Saviez-vous qu’un sondage a été fait par L’R des Centres de femmes du Québec auprès de 5 000 femmes?, a-t-il demandé. Un calculateur de travail invisible a révélé que les répondantes font environ 26,5 heures de travail invisible par semaine. Prenez le salaire minimum et cela donne un total de 1,7 M $ par semaine, seulement pour ces 5 000 répondantes. »

Le député de René-Lévesque a pris l’engagement de soutenir et réaliser les démarches en lien avec les demandes des centres de femmes à la ministre responsable de la Condition féminine, Isabelle Charest, « de faire rayonner le travail de ces organisations partout dans la province, surtout pour les dossiers de violences faites aux femmes », a-t-il conclu.