Les Escoumins priorisent la qualité des services

Le budget de 6 175 218 $ adopté par la municipalité des Escoumins le 3 février pour l’année 2020 met en priorité la qualité des services municipaux et la capacité de payer des citoyens, selon le rapport du maire André Desrosiers.

« Les citoyens bénéficient d’un service de pompiers capable de répondre à un appel d’urgence en quelques minutes, 24 heures par jour, sept jours par semaine. Ceci crée un impact non négligeable sur l’augmentation de nos dépenses de fonctionnement, mais améliore grandement la sécurité de notre population », d’affirmer M. Desrosiers dans son rapport.

Pour faire face à une hausse des dépenses, la municipalité a dû majorer le taux de la taxe foncière de 1,26 $ à 1,28 $ du 100 $ d’évaluation, ce qui constitue une augmentation de 26,06 $ (1,59 %) pour une propriété de valeur moyenne de 130 296 $ n’ayant pas de services municipaux.

Les taux pour défrayer les services d’aqueduc et d’égouts subissent une légère hausse en passant respectivement de 212 $ à 220 $ (+8 $) et de 145 $ à 150 $ (+5 $). Quant aux taxes concernant l’eau potable et la collecte des matières résiduelles, elles demeurent stables, soit à 288 $ et 207 $.

Projets à venir

Plusieurs projets sont dans la mire de la municipalité de 1 845 habitants pour l’année à venir. Des travaux de 25 000 $ sont prévus pour la digue sud du lac Gardner afin de combler les affouillements, décrochements et certaines cavités. Ces travaux sont obligatoires en raison du Règlement sur la sécurité des barrages.

Le parc à chiens escouminois sera finalisé en y ajoutant un parcours d’obstacles et un abreuvoir. En terme d’espaces verts, la municipalité procédera à la finalisation du Parc des aînés à la saison estivale, l’amélioration du terrain de pétanque et l’aménagement du parc de la rue des Cournouillers.

« Dans la dernière décennie, nous avons vu arriver plusieurs nouvelles familles avec de jeunes enfants, créant ainsi de nouveaux besoins au sein de la population. C’est pourquoi nous avons décidé de répondre à leurs besoins et créer des lieux favorables à la pratique libre d’activités », soutient le maire des Escoumins.

Communication

La municipalité des Escoumins se dotera cette année, d’un système de communication et d’alerte à la population. « Que ce soit un avis d’ébullition, un bris d’aqueduc, un avis d’évacuation, un glissement de terrain, un risque d’inondation ou tout autre événement qui requiert de communiquer rapidement avec les gens touchés, cet outil permettra de nous conformer aux nouvelles exigences gouvernementales », explique André Desrosiers via son rapport.

L’élaboration d’un plan de développement stratégique fait également partie des projets à venir. « Cela a pour objectif de mettre en place les bonnes stratégies, la bonne structure, les bons plans et les bonnes mesures de contrôle afin d’optimiser le rendement de nos investissements », assure M. Desrosiers.

« De plus cette année, une consultation citoyenne publique pour une planification stratégique de notre municipalité sera mise sur pied. La consultation citoyenne permettra aux citoyens de s’exprimer sur certains aspects de notre communauté », conclut-il.