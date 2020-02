Un party avec Simon Morin

C’est tout un party qui attend les spectateurs de Simon Morin et son band le 4 mars au Centre multifonctionnel des Escoumins. En plus de présenter son album Ébène, l’artiste interprétera plusieurs « covers » qui plaira à tous.

Le chanteur n’en est pas à sa première représentation en Haute-Côte-Nord. « Je suis déjà venu à Forestville il y a quelques années avec mon groupe Les Brothers et nous avons eu beaucoup de plaisir. J’adore voyager et découvrir des coins du Québec. Il faut le faire pour la tournée, alors autant le faire avec le sourire », mentionne-t-il en entrevue avec le Journal.

Simon Morin présentera toutes les chansons de son album pop rock sorti le 1er novembre. « Je suis fier de défendre cet album. Il expose beaucoup de diversités, mais il conserve une ligne directrice. Il est arrangé comme un vinyle qu’on peut laisser jouer jusqu’à la fin sans l’arrêter », explique-t-il.

L’auteur-compositeur-interprète a participé à plusieurs concours avant de lancer du matériel original. Il a commencé avec Star Académie en 2012, La Voix en 2015 et The Voice (France) en 2018. « J’ai pris mon temps pour trouver la bonne équipe pour m’entourer. J’ai tâter le terrain et j’ai trouvé des gens qui me ressemblent », affirme Simon Morin.

L’artiste Jason Roy-Léveillée montera également sur la scène le temps d’interpréter quelques chansons. « J’adore chanter avec Jason. On a le même genre d’énergie et on aime mettre le party dans la place. C’est assurément ça qui va arriver aux Escoumins », avance Simon Morin.

Relâche scolaire

Deux autres spectacles sont prévus pour la relâche scolaire aux Escoumins. Le 2 mars, les familles pourront assister au spectacle de Jef le magicien au coût de 15 $ par personne au Centre multifonctionnel dès 19 h. Une soirée d’humour avec le spectacle Détour de Guillaume Pineault dégourdira les mâchoires le vendredi 6 mars dès 20 h. Le coût des billets est fixé à 35 $ pour les 16 ans et plus et à 20 $ pour les moins de 16 ans.

Pour participer à ses trois spectacles, vous devez acheter votre billet auprès de la municipalité des Escoumins en téléphonant au 418 233-2766, en ligne sur Eventbrite ou en vous présentant au bureau municipal. Un laissez-passer pour les trois spectacles est également disponible au coût de 65 $.