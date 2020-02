Les réserves de propane diminuent sur la Côte-Nord

La situation est critique si l’on se fie à Stéphane Lavoie, directeur de Propane Nord-Côtier. Il se sent d’une certaine façon pris en otage par les événements est désormais contraint de faire venir le propane par camion d’une raffinerie de Québec.

La plupart des wagons de propane sont présentement bloqués en Ontario en raison de la crise des rails qui a lieu au pays depuis maintenant plus de deux semaines. Ayant reçu une livraison de 60 000 litres de propane en début de semaine, l’entreprise réussit quand même à alimenter les clients commerciaux, mais n’est plus en mesure de fournir les particuliers. L’approvisionnement par camion reste très difficile parce que les véhicules capables de transporter le propane sont rares surtout en ce moment, selon M. Lavoie.

Pour l’instant, Stéphane Lavoie conseille à ses clients de diminuer leur consommation énergétique notamment en baissant le chauffage la nuit et en ne laissant pas chauffer les fours inutilement pour les restaurants.

« Durant toutes mes années dans le secteur, je n’ai jamais vu une telle situation. » – Stéphane Lavoie

Le directeur de Propane Nord-Côtier affirme: « Durant toutes mes années dans le secteur, je n’ai jamais vu une telle situation. Non seulement il y a la présente crise, mais il y a aussi eu la grève du CN à l’automne. Cela a des conséquences pour les entreprises de notre région». M. Lavoie souhaite qu’une solution soit trouvée le plus rapidement possible.

De son côté, la Chambre de commerce de Sept-Îles invite les différentes parties à trouver un terrain d’entente pour mettre fin aux blocages ferroviaires. Le président de la CCSI, David Héroux souligne l’importance du transport par train pour la région. Il affirme: « Nous serons bientôt en rupture de stock de propane sur la Côte-Nord, cette pénurie aura des effets dévastateurs pour plusieurs entreprises de Sept-Îles».