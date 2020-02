Portneuf-sur-Mer : Les Chevaliers de Colomb inaugurent leur nouveau local

Les Chevaliers de Colomb du conseil 9858 de Portneuf-sur-Mer ont inauguré leur nouveau local le samedi 15 février en compagnie du directeur du district, Bernard Soucy, et de Michel Allard, digne maître 4e degré.

Situé dans le même bâtiment que la salle communautaire l’Accueil de la municipalité, le local possède une entrée indépendante et un grand espace pour y tenir les activités et les réunions. « Nous avons accueilli une cinquantaine de personnes dans notre nouveau local où nous sommes installés depuis novembre », affirme le Grand Chevalier Georges Giroux.

Auparavant, l’organisme organisait ses réunions dans la salle municipale, mais il était difficile de toujours déplacer les tables et les chaises. « Ça nous prenait plus de temps arranger et ramasser la salle que faire notre rencontre », estime Georges Giroux. De plus, ils ne pouvaient y effectuer d’activités, ce qui n’était pas avantageux.

Ils se sont donc tournés vers l’Accueil en septembre, mais l’emplacement nécessitait quelques travaux. Avec l’aide de bénévoles, trois membres ont isolé le tour du local pour éviter le gel, peinturé les murs, décapé le plancher et rénové le toit. « Nous avons investi 3 000 $ à le mettre à notre goût », dévoile le Grand Chevalier.

Les Chevaliers de Colomb de Portneuf-sur-Mer comprennent 82 membres, dont plusieurs demeurent maintenant à l’extérieur du village. « Ils sont partis ailleurs, mais leur sentiment d’appartenance pour notre municipalité est encore fort. Ils désirent rester membres », soutient M. Giroux.

Remerciements

Les Chevaliers de Colomb, conseil 9858, souhaitent remercier pour leur participation à l’installation du nouveau local :