Tadoussac s’ajuste au coût de la vie

Le budget de 4 532 005 $ adopté le 13 février par la municipalité de Tadoussac s’ajuste à l’augmentation du coût de la vie en prévoyant une hausse de taxes de 2 %.

La taxe foncière pour les résidents passe donc de 0,9810 $ à 1,0030 $ du 100 $ d’évaluation. Quant au secteur commercial, elle s’établit maintenant à 2,0450 $, ce qui correspond à une augmentation de 0,0450 $ (1 %).

Une nouvelle taxe fait son arrivée pour rembourser l’emprunt qui a permis de réaliser le stationnement public de la rue des Jésuites. Les résidents devront remettre un montant de 0,0075 $ du 100 $ d’évaluation tandis que les commerçants débourseront 0,0347 $.

Les taxes pour les services résidentiels demeurent stables, sauf pour celle concernant les matières résiduelles qui diminue de 9 $, s’élevant donc à 156 $. Le total des taxes s’élève donc à 1,1841 $ (résidentiel) pour les secteurs desservis et 2,3117 $ (commercial).

Pour une résidence évaluée à 161 838 $ (évaluation moyenne), le compte de taxes est fixé au montant de 2 549 $, soit 48 $ de plus que l’an dernier. La nouvelle taxe représente un surplus de 12,14 $.

Pour un commerce évalué à 400 000 $ (évaluation moyenne), ce sont 9 247 $ qui devront être déboursés. Il s’agit d’une augmentation de 362 $ en comparant avec 2019. La taxe de soutien aux événements et développement n’est pas comprise dans ces données, puisqu’elle fonctionnera de façon différente cette année.

Taxe événementielle

La taxe pour le soutien aux événements et au développement, aussi nommée taxe événementielle, a causé bien des soucis au conseil municipal en janvier. Les commerçants ont fait valoir leur désaccord avec le changement du calcul de la taxe. Toutefois, un consensus a eu lieu lors d’une deuxième rencontre pour l’adoption du budget.

Le nouveau calcul n’est donc pas établi selon l’évaluation municipale des entreprises comme c’était le cas auparavant. Les commerçants seront plutôt taxés sur la capacité de leur bâtiment. Par exemple, les entreprises d’hébergement devront payer 85 $ par chambre et les restaurants/bars/microbrasserie verseront un montant de 10 $ par place assise.

« La facture sera maintenant un peu plus partagée en fonction de la capacité des commerces, ce qui nous apparaît plus logique et plus juste. Cette taxe est un investissement dans notre économie », de mentionner le maire de Tadoussac, Charles Breton, dans le document présenté aux citoyens.

Projets à venir

Plusieurs projets seront avancés par la municipalité de 785 habitants lors de l’année 2020. Les améliorations au quai demanderont un investissement de près de 460 000 $, la relocalisation de la bibliothèque municipale est à prévoir grâce à une subvention de 268 000 $ et Construction Rock Dufour réalisera la phase 1 des travaux dans le cadre de Destination Tadoussac.

La nouvelle politique environnementale de la municipalité sera dévoilée prochainement. « On s’est doté d’une telle politique afin d’ajouter la protection de l’environnement à nos valeurs importantes. On ne le dira jamais assez : c’est l’ensemble de tous nos gestes qui fera la différence pour la planète », soutient Charles Breton, dans le document Budget 2020.