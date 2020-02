(Mise à jour) Une motoneige fonce dans un arbre à Colombier

Un motoneigiste est entré en collision avec un arbre, sur la rue de la Pépinière, à Colombier, vers 10 h 40 ce matin. Selon le porte-parole de la Sûreté du Québec, Hugues Beaulieu, l’homme qui était au volant de la motoneige a été évacué pour une fracture. L’accident n’a fait qu’un seul blessé.

Portneuf-sur-Mer

Un fil électrique est tombé sur la rue Principale à Portneuf-sur-Mer en raison des forts vents qui sévissent en Haute-Côte-Nord depuis ce matin. Hydro-Québec est sur place pour arranger l’incident. Plusieurs clients ont perdu l’électricité au cours des dernières minutes.

Tadoussac–Baie-Sainte-Catherine

En raison de conditions météorologiques défavorables, les départs du traversier auront lieu aux 60 minutes jusqu’à nouvel ordre. Le retour à la normale sera communiqué dès que possible, a avisé la Société des traversiers du Québec.

Écoles

La Commission scolaire de l’Estuaire a avisé sa clientèle qu’en raison des importantes précipitations annoncées et d’une possible fermeture de la route au transport lourd en cours de journée, les cours sont suspendus dans l’ensemble des établissements scolaires de son territoire, ce jeudi 27 février en après-midi. Rappelons que les écoles du secteur Ouest seulement étaient fermées en avant-midi.

Route 138

Transports Québec a annoncé à 11 h 24 la fermeture de la route 138 aux véhicules lourds entre Tadoussac et Les Escoumins, direction OUEST et EST, pour une durée indéterminée et ce, en raison des conditions météorologiques difficiles.

La visibilité est considérée comme nulle de Tadoussac à Longue-Rive. Les policiers sont d’ailleurs intervenus sur une sortie de route à Longue-Rive. Aucun blessé n’a été constaté.