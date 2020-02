Fermeture de routes sur la Côte-Nord : portrait de la situation

À 6 h 25, on notait encore plusieurs tronçons de route qui étaient fermés à la circulation en raison des conditions météorologiques difficiles, selon le site Quebec511.info. Il n’y a pas d’école pour tous les élèves de la Commission scolaire de l’Estuaire.

La route 138 est interdite aux véhicules lourds entre Tadoussac et Les Escoumins.

Elle est complètement fermée à la circulation des Escoumins à Port-Cartier.

La route 172 de Tadoussac à Sacré-Cœur est interdite aux véhicules lourds.

Le service de traversier entre Tadoussac et Baie-Sainte-Catherine est toujours fermé de même que tous les établissements de la Commission scolaire de l’Estuaire.

À l’est de la Côte-Nord, la route est fermée entre Baie-Johan-Beetz et Aguanish, entre Aguanish et Natashquan, entre Pointe-Parent et Kegaska, entre Rivière St-Paul et Middle Bay et entre Middle Bay et Brador.

La route 389 entre Baie-Comeau et Manic-2 (km 22 ), entre Manic-2 au kilomètre 94 et entre le Relais Manic-Outardes et Manic-5 est interdite aux véhicules lourds.

Pour plus de détails et suivre l’état de la situation, consultez Québec 511.