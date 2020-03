Une manifestation devant l’Assemblée nationale pour sauver l’Héritage-1

Le comité Sauvons l’Héritage, qui attend toujours une réponse du gouvernement du Québec pour l’avenir du traversier reliant Trois-Pistoles et Les Escoumins, convie la population à une manifestation devant l’Assemblée nationale le 9 mars à 11 h.

« Au comité, nous sommes unanimes, on ne comprend pas ce qui se passe au gouvernement du Québec. Il multiplie les demandes d’informations supplémentaires, les garanties, alors qu’il n’est pas capable de se positionner clairement par rapport à ses intentions, de travailler avec les élus et la Compagnie de navigation des Basques pour permettre la saison 2020 avec L’Héritage 1. Il manque toujours l’occasion d’atténuer les inquiétudes des Basques, de la Haute-Côte-Nord et de la Première Nation des Innus Essipit en répondant aux questions », affirme le porte-parole de Sauvons l’Héritage, Guillaume Legault, via la page Facebook du regroupement.

D’autres actions de mobilisation seront effectuées au cours des semaines à venir. La pétition qui a circulé en ligne et en papier a recueilli « plus de 4000 signatures papier et de 1500 signatures au format électronique », indique le comité.