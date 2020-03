La Fabrique St-Luc remet les pendules à l’heure

La présidente de la Fabrique St-Luc de Forestville, Johanne Tremblay, a tenu à faire une mise au point sur les opinions qui ont été exprimées au sujet du manque de ressources financières nuisant à l’exploitation de l’église.

« Nous ne sommes pas à l’origine de tous les propos qui ont été mentionnés sur les réseaux sociaux, dans le journal, à la radio et autres médias. Je suis la porte-parole officielle du conseil de fabrique et je n’ai aucun préjugé quant aux citoyens qui payent ou non leur dîme », explique-t-elle d’entrée de jeu.

L’objectif était de mettre la population au courant des difficultés financières de l’église. « C’est chose faite, mentionne Mme Tremblay. Maintenant, on continue nos activités et les citoyens ont bien répondu à notre appel à l’aide. »

Le comité qui s’est créé pour la survie de l’église fait des siennes. L’initiative de vendre des bancs fonctionnent bien, selon la présidente. « Nous avons 20 bancs vendus pour le moment, au coût de 20 $ chacun, sur un total d’environ 300. Les membres sont dynamiques et apportent les nouvelles idées dont nous avions besoin », soutient-elle.

C’est donc un élan d’espoir qui s’amorce pour ce bâtiment religieux et patrimoniale forestvillois. « Et, dans un avenir très proche, on se tiendra debout ensemble en avant de notre église avec nos proches, puisque cette église, cette grande maison, c’est la nôtre, c’est notre héritage patrimonial », conclut Johanne Tremblay, qui investit son cœur et son temps au conseil de fabrique depuis neuf ans.

Dates à retenir

8 mars : Brunch au sous-sol de l’église

18 mars : 19 h – Réunion citoyenne au sous-sol de l’église

18 avril : Souper de crabes de la Fabrique

9 mai : Spectacle au profit de l’église – Steeve Desgagnés (Elvis)

Été : Tournoi de golf à Forestville – Date à déterminer