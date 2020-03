Élever des saumons en classe

Trois écoles primaires de la Haute-Côte-Nord participent au programme Histoire de saumon, déployé par l’Organisme des bassins versants de la Haute-Côte-Nord (OBV HCN), soit celles des Escoumins, de Longue-Rive et de Forestville.

Le 19 février, les élèves ont reçu des œufs de saumons ainsi que des explications sur le cycle de la vie de ce salmonidé. « Chaque école possède son aquarium (incubateur) et nous y déposons les œufs fécondés avec eux. C’est la première étape du programme », explique Catherine Emond, chargée de projet et technicienne en bioécologie à l’OBV HCN.

Les œufs fécondés proviennent de la Station piscicole du Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) de Tadoussac et celle de la Société Saumon de la rivière Romaine (SSRR) de Havre-Saint-Pierre.

Au fil des mois, les enfants suivront l’évolution du saumon. « On commence par les œufs, ensuite ils les verront exploser pour devenir une larve et finalement, un alevin. En juin, nous pourrons déposer les alevins en rivière où ils deviendront de grands saumons », indique Mme Emond.

Mais, pour ce faire, les œufs doivent être à la bonne température et les alevins nourris comme il se doit. « C’est le travail de l’enseignant et des élèves d’offrir de bonnes conditions à leurs saumons », affirme la chargée de projet.

Cette activité permet de sensibiliser les élèves aux enjeux sur le saumon atlantique et ses rivières, mais aussi sur l’environnement et l’impact qu’ils ont sur leur milieu. Ils apprennent à connaître le roi des rivières à travers des activités de français, de mathématiques, de biologie et d’écologie, car le matériel didactique vise à intégrer diverses notions de différentes matières scolaires.

Ce programme éducatif a été mis en place par la Fédération québécoise pour le saumon atlantique dans le but de permettre l’apprentissage par la recherche et la découverte.