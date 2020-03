Le Connaisseur se déploie aux Bergeronnes

Le Casse-croûte le Connaisseur de Tadoussac prend de l’expansion pour l’année 2020. La propriétaire Nathalie Lessard ajoute des cordes à son arc en aménageant un restaurant aux Bergeronnes, qui aura le même menu que la roulotte de Tadoussac.

« J’en rêvais depuis longtemps et j’avais envie de relever un nouveau défi. Ça fait 13 ans que je suis propriétaire du Casse-croûte de Tadoussac et j’adore mon métier, mais j’avais besoin de me lancer dans le vide et de vivre une nouvelle expérience », a exprimé Mme Lessard via sa page Facebook.

Elle rassure toutefois ses clients qui avaient peur de perdre leur cabane à patates pour l’été. « Nous avons deux camions, soit un stationnaire à Tadoussac et un mobile qui se déplacera dans plusieurs festivals. Également, nous avons maintenant un restaurant aux Bergeronnes. Ce seront trois endroits pour vous servir en tout temps », a-t-elle clarifié.

Le nouveau restaurant Le Connaisseur, anciennement connu sous le nom de restaurant chez Manon, ouvrira ses portes en avril. Le menu sera le même que celui de la roulotte de Tadoussac, avec quelques petits ajouts tels que la pizza mozzarella et fromage en grains ainsi que des sodas milkshakes.