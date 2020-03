Le parcours musical de Jordan Levesque

Les élèves de cinquième et sixième années de l’école Marie-Immaculée des Escoumins ont pu découvrir le parcours musical de l’ex-candidat à La Voix 2019, Jordan Levesque, en plus d’entendre quelques chansons.

L’artiste originaire de Baie-Comeau a proposé une conférence sur son cheminement et son expérience à La Voix. « Il a joué quelques pièces au piano et il a répondu aux questions des élèves en plus de signer des autographes », précise Patricia Lavoie, agente d’administration aux communications à la Commission scolaire de l’Estuaire (CSE).

Quelques écoles avaient fait la demande de recevoir cette conférence. « Alors, Julie Perron, responsable des dossiers culturels aux Services éducatifs de la commission scolaire, a communiqué avec l’ensemble des écoles du territoire pour proposer l’activité », affirme Mme Lavoie.

D’autres visites sont prévues dans les écoles de la CSE, soit Notre-Dame du Sacré-Cœur (Sacré-Cœur), St-Joseph (Tadoussac), Richard (Chute-aux-Outardes), Serge-Bouchard (Baie-Comeau) et la polyvalente des Baies (Baie-Comeau). « L’école Mgr-Bouchard de Portneuf-sur-Mer a déjà reçu l’artiste et une autre école reste à confirmer », dévoile Patricia Lavoie.