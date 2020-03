René Bouchard : un homme de bénévolat

René Bouchard a le bénévolat tatoué sur le cœur. Âgé de 79 ans, il travaille gratuitement 30 à 35 heures par semaine afin d’aider des causes de la Manicouagan et ce, depuis 26 ans.

« Quand on fait du bénévolat, on ne le fait pas en pensant être récompensé », exprime M. Bouchard. C’est toutefois ce qui lui est arrivé le 19 février lors du souper de la St-Valentin de la FADOQ Hauterive, dont il est le président. Le député de René Lévesque, Martin Ouellet, lui a remis la médaille d’honneur de l’Assemblée nationale.

« Je ne m’en doutais pas du tout, affirme-t-il. J’étais vraiment surpris de recevoir cet honneur devant les 150 personnes présentes au souper. C’était très émouvant! »

Cette médaille est remise à des citoyens qui s’impliquent et s’engagent socialement. « M. Bouchard est un homme engagé et reconnu dans sa communauté. Il est un bénévole d’exception pour son implication dans les domaines communautaire et social », déclare le député.

Parcours

C’est lorsqu’il a terminé son mandat de conseiller municipal à la Ville de Baie-Comeau en 1994 que René Bouchard a décidé de se lancer dans le bénévolat. « Je voulais m’impliquer dans la communauté puisque j’ai vu qu’il y avait un grand besoin de bénévoles dans plusieurs organismes », dévoile le Sacré-Coeurois.

Il s’est donc intéressé au sort des personnes vivant avec un handicap en présidant le Groupe de la Côte et étant actif avec la corporation Omni Services. « On réussit à faire un travail exemplaire avec 60 % de personnel avec des limitations », précise M. Bouchard.

En 2006, son dévouement ne cessant de grandir, il accepte de siéger au conseil d’administration de la FADOQ de Hauterive, dont il est président depuis 2008. Au fil des ans, il s’implique également dans une panoplie de levées de fonds, sans jamais compter son temps, toujours dans le but d’aider sa communauté. « Je suis bien occupé, ricane-t-il. »

« Au nom des citoyens de René-Lévesque, je tiens à remercier M. René Bouchard pour toutes ces heures et ces années d’engagement remarquable envers notre communauté. Il a toujours démontré un sentiment d’appartenance important pour la Côte-Nord, tout en contribuant à son développement ainsi qu’à l’amélioration du bien-être de notre population », a mentionné Martin Ouellet, lors de la remise de la médaille d’honneur.