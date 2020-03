La MRC en bref

Gala du mérite 2020

Dans le cadre d’un programme de partenariat pour le Gala du mérite 2020, Tourisme Côte-Nord demande un support financier à la MRC de La Haute-Côte-Nord. Les élus ont accepté de contribuer pour une somme de 1 100 $.

Projets recommandés

La Commission des arts et de la Culture de la MRC, a recommandé, dans le cadre de l’entente de développement culturel, deux projets de médiation culturelle proposés par le Cercle des Fermières de Colombier (artisanat jeunesse) pour une somme de 1 299 $ et le Cercle des Fermières de Portneuf-sur-Mer (initiation au tissage et perfectionnement) pour un montant de 2 325 $. Le Festi-Livre Desjardins obtient 2 530 $ pour défrayer les coûts liés aux rencontres des auteurs avec les enfants des CPE et milieux de garde. La municipalité de Tadoussac reçoit 6 250 $ pour le projet Tilou à la biblio-place.

Béluga Ultra-Trail

Le projet Béluga Ultra-Trail reçoit 10 000 $ du conseil des maires dans le cadre de sa Politique de soutien aux projets structurants. Le promoteur est Trails du Saguenay-Lac-St-Jean, le Parc National du Fjord-du-Saguenay et les municipalités de Sacré-Cœur et de Tadoussac. Et finalement, dans le cadre du Fonds de soutien au développement des communautés, la Municipalité de Colombier a obtenu 1 700 $ pour son projet Le Bien-être au rendez-vous.

Transport et valorisation

La MRC poursuit sa collaboration avec l’entreprise Transports M. Charette afin que cette dernière procède au transport et à la valorisation des bardeaux d’asphalte. C’est environ 300 tonnes de bardeaux d’asphalte par année que la MRC récupère par le biais des matériaux de construction, rénovation et démolition qui transitent par l’écocentre de Portneuf-sur-Mer. Le contrat est débuté le 1er mars et convient d’un montant de 76 $ par tonne métrique (plus taxes). Il prendra fin lorsque le nombre de voyages complétés atteindra la somme maximale de 101 099 $ taxes incluses.