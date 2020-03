Le château Mario Bros ouvert dès 13 h

Éric Tremblay, résident de Forestville, n’a pas compté ses heures afin de réaliser son traditionnel château à l’effigie de Mario Bros et ses amis. Contenant quatre glissades ainsi que de nombreuses pancartes amusantes, le château de neige est ouvert à tous.

Tous les enfants des environs sont donc conviés au 64, rue Blouin, avec leurs parents. « J’aime voir que les enfants s’amusent. J’ai fait mon château pour la semaine de relâche, mais avec la belle neige qu’on a reçu, il va durer plus longtemps », estime M. Tremblay.

Ce week-end et le prochain (14 et 15 mars), le beau temps sera au rendez-vous, selon Météo Média. « Venez avec vos enfants, je serai ouvert toute la fin de semaine. Je veux que mes glissades profitent au plus de gens possible », lance le créateur. Il ouvrira également dès 13 h aujourd’hui (6 mars).

Parmi les personnages, on retrouve Mario, Yoshi, Peach, Todd, Bowser, Waluigi et plus encore. Éric Tremblay espère même pouvoir en ajouter, dont Luigi.

Même s’il doit passer de nombreuses heures sur son projet, le portneuvois d’origine ne s’en plaint pas. « J’ai le temps de le faire et j’aime passer du temps à l’extérieur. C’est donc un plaisir pour moi », affirme-t-il en précisant qu’il s’agit de la troisième année qu’il réalise son château.