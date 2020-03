Colombier : Alexandra Tremblay s’offre un premier roman

La passionnée des lettres, Alexandra Tremblay, originaire de Colombier, a lancé son premier roman le 29 février au café artistique Le Cagibi à Montréal. L’épidémie de VHS s’inspire de son village natal et de son adolescence pour le moins ennuyante, selon elle.

Amis, famille et curieux ont passé un bon moment à discuter avec la jeune auteure de 26 ans. « Je suis très satisfaite de mon lancement. J’ai pris le temps de répondre aux questions, de signer des dédicaces personnalisées et la soirée est passée tellement rapidement que je n’ai pas eu le temps de remercier les gens présents », affirme Alexandra Tremblay, qui rêvait depuis son plus âge de devenir écrivaine.

C’est dans la cadre de sa maîtrise en recherche-création en lettres qu’elle a décidé de se pencher sur l’écriture de son roman. « J’avais déjà écrit des petits bouts depuis 2014, mais j’ai dû peaufiner le tout et rallonger le texte afin qu’il devienne un livre », explique-t-elle.

Au printemps 2018, elle a terminé l’écriture de ce mémoire et elle a reçu son diplôme de maître en lettres en décembre de la même année. En juin 2019, elle a commencé son contrat avec la maison d’édition De Busso qui s’est avéré un travail de longue haleine.

« J’ai réalisé une réécriture selon les conseils de ma directrice littéraire. Par la suite, il a fallu trouver la couverture du roman et faire du marketing pour le promouvoir dans les librairies et les bibliothèques. J’ai vu tout le processus de la création d’un livre », soutient l’auteure, qui a tenu son roman dans ses mains en février dernier.

Inspiration

L’histoire raconte les sentiments vécus par une adolescente de Colombier qui voudrait devenir une artiste de la scène culturelle montréalaise. Son milieu de vie l’ennuie et une frustration l’envahit. « Pour elle, le seul moyen de vivre son rêve est de partir à Montréal. Puisqu’elle est toujours au secondaire, elle doit attendre », poursuit Mme Tremblay.

Un garçon plus vieux fait son arrivée et vient chambouler la vie de l’adolescente. « Il a été déçu du milieu culturel de Montréal et a une vision romantique de la Côte-Nord. Il a le désir de se retrouver par la nature et les grands espaces. Ils sont des étoiles contraires », exprime l’auteure.

Quand on lui demande si elle s’est inspirée de son parcours personnel, elle n’hésite pas une seconde à répondre positivement. « Je me souviens qu’à 17 ans, j’avais une frustration en dedans de moi et c’était la ville qui m’attirait pour sa scène culturelle, dit-elle. Toutefois, mon roman demeure une fiction puisque je n’ai pas eu une adolescence aussi tough que mon personnage principal. »

D’ailleurs, son ouvrage, elle le dédit aux adolescents de sa région natale. « J’espère que les adolescents vont le lire et qu’ils vont se sentir moins isolés. J’ai écrit le livre que j’aurais aimé lire à cet âge », s’exclame Alexandra Tremblay.

L’épidémie des VHS est disponible à la Librairie A à Z à Baie-Comeau et l’auteure de Colombier aimerait bien qu’il soit offert dans les bibliothèques de la Côte-Nord, « surtout à celle de mon village d’origine ». Il est également possible de se le procurer en ligne.