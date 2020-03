Traversier Trois-Pistoles-Les Escoumins : «Gardons la tête froide», affirme le député Denis Tardif

Après la manifestation sur la colline parlementaire à Québec du comité Sauvons l’Héritage hier, le député de Rivière-du-Loup-Témiscouata, Denis Tardif, demande aux protestataires de garder la tête froide dans ce dossier en se penchant davantage sur les faits.

C’est par voie de communiqué qu’il a fait savoir que l’affaire n’est pas encore classée. « Les organismes impliqués dans le dossier, la Compagnie de Navigation des Basques, les MRC des Basques et de la Haute-Côte-Nord, le cabinet du ministre des Transports et mon bureau s’entendent pour affirmer que le dossier chemine bien et qu’il est toujours actif autant au niveau gouvernemental qu’au niveau administratif », affirme-t-il.

D’ailleurs, il répète que sa porte est grande ouverte pour une rencontre avec le comité Sauvons l’Héritage. « Je réitère l’invitation que j’ai déjà lancée au comité lors de notre unique rencontre du 17 janvier : notre porte est grande ouverte. Je suis tout à fait disposé pour une nouvelle rencontre », mentionne-t-il.

Le comité citoyen demeure donc dans l’attente de réponse de la part du gouvernement qui étudie la possibilité d’investir 5 M$ pour la réparation du traversier.