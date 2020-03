COVID-19 : la saison du hockey mineur 2019-2020 est terminée

Hockey Québec prend très au sérieux la situation du coronavirus. Elle met fin à toutes les activités du hockey mineur dans la province pour la saison 2019-2020, mesure qui s’applique dès minuit. La fédération a pris cette décision afin d’assurer la santé et sécurité de tous ses membres.

« Cette décision s’applique à toutes les ligues provinciales, régionales et scolaires et implique toute activité de hockey mineur organisée et fédérée. Ainsi, les championnats provinciaux, interrégionaux et régionaux, de même que les matchs, tournois et toutes activités organisées fédérées (Gala par exemple) de la présente saison (2019-2020) sont annulés », précise le communiqué émis par Hockey Québec.

La Côte-Nord se trouve touchée par l’annulation des Championnats provinciaux, elle qui devait accueillir l’événement en avril, à Sept-Îles pour le pee-wee BB et à Baie-Comeau pour le midget BB. Les deux villes recevront l’événement en 2021.