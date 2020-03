Toutes les écoles ferment leurs portes pour deux semaines

Toutes les écoles, les cégeps et les universités des régions de Charlevoix et de la Côte-Nord ainsi que les CPE et tous les services de garde en milieu familial fermeront pour les deux prochaines semaines.

Le gouvernement Legault l’a confirmé dans son point de presse. «Les services de garde seront disponibles pour que les gens qui travaillent dans les services essentiels dans le domaine de la santé puissent travailler », a indiqué le premier ministre François Legault.

Aucun élève ou étudiant du système d’éducation public ne devrait se rendre en classe dans les prochains jours. Jeudi soir, plusieurs commissions scolaires dont celle de Charlevoix ont pris la décision de fermer leurs portes de façon préventive.

Des mesures seront mise en place pour aider les les entreprises et les travailleurs qui devront rester à la maison. Ajoutons que les visites aux personnes âgées ne seront plus permises dans les résidences.

Les gens qui croient avoir les symptômes du COVID-19 ne doivent plus appeler au 811. Le nouveau numéro est le 1-877-644-4545.