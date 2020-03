COVID-19 : Le CISSS de la Côte-Nord interdit les visites dans l’ensemble de ses installations

À la suite des recommandations émises aujourd’hui par le gouvernement du Québec, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord annonce l’interdiction immédiate des visites dans l’ensemble de ses installations, et ce, jusqu’à nouvel ordre.

Cette mesure vise à limiter la propagation de la COVID-19 et à protéger les clientèles vulnérables. Des exceptions pour des raisons humanitaires (exemple : soins de fin de vie, périnatalité, pédiatrie) pourraient toutefois être autorisées. Il est également recommandé pour les personnes âgées de 70 ans et plus de demeurer à la maison et de sortir uniquement lorsque nécessaire.

Au cours des derniers jours, une série de mesures a été mise en place par le gouvernement du Québec et le réseau de la santé et des services sociaux afin de limiter la propagation de la COVID-19. Mobilisé depuis plusieurs semaines, le CISSS de la Côte-Nord met tout en œuvre afin d’identifier rapidement tout cas potentiel de COVID-19 et d’intervenir si requis afin de limiter la propagation de cette maladie au sein de notre population.

Des instructions concernant notamment le triage à l’urgence, les précautions à appliquer en milieu de soins pour protéger le personnel et la prise en charge des cas ont été mises en œuvre. Mentionnons qu’à ce jour, aucun cas de COVID-19 n’a été confirmé sur la Côte-Nord.

Autres mesures mises en place par le gouvernement du Québec

– Isolement volontaire de 14 jours de toutes les personnes qui sont revenues de l’étranger le 12 mars 2020 ou à une date ultérieure;

– Isolement obligatoire de 14 jours pour tous les employés de la fonction publique et pour tout le personnel de la santé, de l’éducation et des services de garde, privés et publics, qui sont revenus de l’étranger le 12 mars 2020 ou les jours ultérieurs;

– Interdiction de tout rassemblement intérieur de plus de 250 personnes;

– Incitation à éviter tous les rassemblements intérieurs qui ne sont pas nécessaires;

– Fermeture de l’ensemble des services de garde (CPE, services de garde subventionnés, non-subventionnés, en milieu familial et non-régis) et du réseau de l’éducation (écoles primaires et secondaires, centres de formation, écoles privées, cégeps, collèges et universités), du lundi 16 mars au vendredi 27 mars 2020.

D’autres mesures pourraient être annoncées au cours des prochains jours.

Si vous éprouvez de l’inquiétude ou de l’anxiété par rapport au coronavirus, composez, sans frais, le 1 877 644-4545 ou visitez le https://www.quebec.ca/coronavirus.