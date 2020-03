Des familles initiées à la pêche blanche

L’organisme des bassins versants de la Haute-Côte-Nord (OBVHCN) a initié 28 jeunes et 64 adultes à la pêche blanche le 29 février sur le lac Gobeil aux Bergeronnes.

« L’activité avait pour but d’initier les familles de la Haute-Côte-Nord aux activités de pêche sur glace et de leur transmettre l’amour et la passion de la pêche », confirme Catherine Emond, chargée de projets à l’OBVHCN.

Au total, ce sont plus de 90 personnes qui ont profité de l’activité au fil de la journée.

De plus, 10 jeunes âgés entre 9 et 12 ans ont pu repartir avec leur propre brimbale, leur permis de pêche valide jusqu’à leurs 18 ans et un cahier d’activité La pêche blanche avec … Guliver. Les familles pouvaient se procurer un ensemble prêt à pêcher ou utiliser leur propre matériel.

« Notre équipe était sur place pour distribuer le matériel pour la pêche, faire les trous dans la glace, répondre aux questions des participants sur la biologie du poisson et son habitat, la réglementation et la sécurité, et offrir l’identification des poissons qui étaient pêchés sur place. Cette année, c’est uniquement la perchaude qui a mordu à l’hameçon », d’affirmer Mme Emond.

La maison des jeunes de Sacré-Cœur était présente pour offrir collations et boissons chaudes aux participants. Un abri chauffé était à la disposition des pêcheurs.

« Nous avons eu une assez belle météo malgré tout et nous avons terminé notre journée sous de beaux flocons », soutient la chargée de projets. Toutefois, la même activité prévue sur la rivière Portneuf le 7 mars a dû être annulée « en raison des conditions de glace qui pouvaient être non sécuritaires ».

Cette activité a pu avoir lieu grâce au financement de certains partenaires financiers, soit le ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs, Héritage Faune (L’hiver en Haute-Côte-Nord: on pêche en famille!) et la Fondation de la faune (Pêche en herbe).