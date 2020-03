La MRC de La Haute-Côte-Nord ferme l’accès à ses bureaux

Considérant les mesures de santé publique annoncées par le gouvernement du Québec relatives au Covid-19, la MRC de La Haute-Côte-Nord demande aux citoyens de ne pas se présenter à ses bureaux, et ce, dans le but de limiter les risques de

propagation du virus.

Tout le personnel en place est disponible pour répondre par téléphone au 418 233-2102

ou sans frais au 1 866 228-0223, ou encore par courriel à info@mrchcn.qc.ca.

Pour toute question relative aux matières résiduelles, il est possible de contacter la ligne Info-Collecte au

418 514-8254 ou par courriel à infogmr@mrchcn.qc.ca.

Pour le moment, tous les écocentres demeurent ouverts selon l’horaire habituel.

La MRC rappelle aux citoyens l’importance de respecter les consignes sanitaires d’usage.