Longue-Rive haussera le salaire de ses élus de 24 %, à la prochaine séance du conseil municipal

La municipalité de Longue-Rive n’a pas adopté son règlement concernant la hausse du salaire de ses conseillers municipaux tel que prévu le 12 mars lors de la séance du conseil municipal. Elle a plutôt présenté un nouveau projet de règlement qui revoit à la baisse les émoluments des élus.

« Quand on a vu les chiffres dans le journal la semaine dernière, on s’est dit qu’une augmentation de 100 %, c’était vraiment trop élevé. Nous avons donc décidé de réduire la hausse », a déclaré le conseiller municipal Serge Dion, un des quatre élus présents lors de la séance, le maire et deux conseillers étant absents.

Un nouveau calcul a été effectué arrivant ainsi à une augmentation de 24 %, soit 901 $ de plus annuellement que le salaire précédent. « Les conseillers municipaux gagneront 5 001 $ par année à compter du 1er janvier 2021 et rétroactivement au 1er janvier 2020, comparativement à 4 102 $ en 2019 », précise la directrice générale de la municipalité, Chantale Otis, aux 24 personnes présentes dans la salle.

Ce montant inclut le salaire de base (3 334 $) ainsi que l’allocation de dépenses, qui représente la moitié du revenu de base (1 667 $). Cette allocation est d’ailleurs imposable au gouvernement fédéral depuis 2019.

« Comme nous n’avons pas reçu d’augmentation depuis 2010, l’année où les conseillers municipaux ont décidé de diminuer leur salaire pour aider à rembourser une dette de plus d’un million de dollars, le calcul s’est fait en chiffrant les remboursements que nous aurions dû ravoir pour combler cette baisse. Ne les ayant jamais reçus, nous avons décidé de les reprendre puisque la municipalité est en meilleure santé financière », d’expliquer M. Dion.

Mécontentement

Cet accroissement salarial, aussi pertinent soit-il pour le conseil municipal, n’a pas plu à tous. « Je trouve que c’est cher payé pour une petite municipalité comme la nôtre. Certains citoyens ont déjà de la difficulté à rembourser leurs taxes », a martelé Diane St-Gelais, résidente du secteur Pointe-à-Boisvert.

Certains trouvent également que le travail des élus ne justifie pas une telle augmentation. « Vous n’avez pas autant de dossiers à gérer qu’une ville, nous ne sommes que 966 résidents pour payer la facture. Je ne vous vois pas sur le terrain, seulement aux réunions municipales », a affirmé le citoyen Jean-Marie Bouchard.

Toutefois, la baisse annoncée a calmé les ardeurs de quelques citoyens. C’est donc le 9 avril, lors de la prochaine séance du conseil municipal, que le nouveau règlement sera adopté, si tout se déroule comme prévu.

Un avis public sera publié dans le journal ainsi qu’à plusieurs endroits publics de la municipalité. Les adeptes d’Internet pourront également être informés via Facebook et le site web longuerive.ca. « Les mêmes moyens que la dernière fois », indique Mme Otis.