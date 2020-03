Quoi faire avec vos enfants?

Devant la fermeture des écoles et des services de garde pour un minimum de deux semaines, bien des parents sont aux prises avec des défis logistiques importants et se creusent les méninges pour meubler tout ce temps imprévu avec leurs moussaillons! Voici quelques pistes de solutions pour occuper votre progéniture et semer quelques souvenirs impérissables dans la tempête COVID-19!

Vous êtes un travailleur concerné par le ralentissement de l’économie et vous êtes à la maison avec vos enfants, en télétravail ou autre? Si vous cherchez des activités pour occuper vos enfants, plusieurs ressources sont à votre disposition.

Sur Facebook, notamment, le groupe Outils de quarantaine, mis sur pied spontanément par des parents, propose des dizaines et des dizaines de façons de divertir vos petits vacanciers du coronavirus! Chaque jour, de nouvelles pistes sont proposées pour passer le temps agréablement. Parmi celles-ci, des tutoriels de yoga, des idées de bricolage, des ressources en ligne pour aborder le sujet du coronavirus avec vos enfants, des dessins à imprimer et à colorier ou à découper. Et une foule d’autres bonnes idées dont celles-ci!

Pourquoi ne pas dénicher un jeune correspondant à votre enfant en ligne?Students of the world est un site utile et fiable pour dénicher le nouveau meilleur copain de votre petit curieux, mais il est aussi possible de créer une correspondance entre votre enfant et celui d’un ou d’une amie qui habite une autre région du Québec ou un autre pays!

Des éditeurs de manuels scolaires français ont mis en ligne gratuitement des dizaines de leurs publications, pour passer le temps tout en stimulant les petites neurones! (demo.lib-manuels.fr/bibliotheque/magnard_delagrave_vuibert)

Plus près de nous, la plateforme de support scolaire Allo prof propose des centaines d’activités à la fois ludiques et pédagogiques. (alloprof.qc.ca/)

Vos petits cinéphiles seront ravis de découvrir la section Animation de l’Office national du film (onf.ca/chaines/animation-pour-enfant).

Plusieurs musées comme le Musée d’Orsay ou le British Museum offrent des visites virtuelles de leurs expositions (hellogiggles.com/news/museums-with-virtual-tours), de quoi passer le temps tout en se cultivant!

Faites des recettes, de la pâte à sel, des cabanes de couvertures!

Vous êtes dans l’obligation de quitter la maison pour votre travail et vos enfants sont d’âges préscolaire ou primaire? Vous n’avez pas accès aux services de garde d’urgence? Si aucun membre de votre famille n’est disponible, plusieurs adolescents offrent leurs services sur les réseaux sociaux pour garder vos enfants à domicile.

Évidemment, les films et autres jeux vidéos sont à consommer avec modération et un juste dosage entre activités physiques, jeux stimulants à l’intérieur et à l’extérieur et temps d’écran est recommandé.

Surtout, tâchez de rester positif et de profiter de ces moments en famille inattendus.