COVID-19: Forestville se prépare pour la suite

La Ville de Forestville travaille actuellement en collaboration avec le Centre d’action bénévole le Nordest et le Centre de santé afin de mettre en place une banque de personnes qui pourraient venir en aide pour ce qui est de la livraison de l’épicerie, des commissions et autres pour la population plus vulnérable.

Cette information a été rendue publique par la mairesse de Forestville Micheline Anctil dans un communiqué émis il y a une heure. Cette dernière rappelle que les bureaux administratifs de la Ville demeurent en opération mais ne sont pas ouverts au public.

« Ne vous y présentez pas, l’accès vous sera refusé. Nous tentons par cette limitation d’accès, de protéger notre personnel, qui s’affaire à maintenir vos services pleinement fonctionnels et à préparer la Ville à toute éventualité, avec les autorités sanitaires », précise Mme Anctil.

Les personnes qui éprouvent des symptômes doivent s’informer sur leur état de santé en composant le 1 877 644-4545.