(Mise à jour)La COVID-19 fait un premier décès au Québec

(Mise à jour 13h49) Lors de son point de presse quotidien sur l’évaluation du coronavirus au Québec, le premier ministre du Québec François Legault a annoncé que le nombre de cas avait grimpé à 94 cas de COVID-19 pour la province.

On compte un premier décès relié au coronavirus. Il s’agit d’une personne de la région de Lanaudière. La dame d’un « certain âge » aurait été entre autres en contact avec des gens qui arrivaient, eux, de voyage.

« On n’est pas encore en transmission active dans la communauté, précise à cet effet le directeur national de la santé publique Horacio Arruda. Ça va arriver, des cas qui ont été en contact avec des voyageurs. On n’est toutefois pas en situation de transmission communautaire. Ça prend trois générations de transmission pour cela ».

Le panel confirme que la dame décédée avait déjà des problèmes de santé. Elle résidait dans un établissement pour personnes âgées. Par souci de confidentialité du dossier, M. Arruda n’a pas voulu donner davantage de détails.

« Convaincre avant de contraindre »

Le directeur Arruda a rappelé que l’institut de Santé publique possède des pouvoirs spéciaux dans de tels situations. Il a toutefois soutenu que lui et le gouvernement préférait prioriser la persuasion plutôt que la coercition.

« Ce n’est pas un « trip » d’enfermer les gens à la maison. On a des pouvoirs, oui, et on ne veut pas mettre des vies en danger. Si un jour, des comportements individuels qui pourraient nuire à d’autres personnes sont constatés, des individus pourraient être arrêtés. Pour l’instant, on convainc les gens à passer le message d’adopter les bons comportements », complète le docteur Arruda.

À la lumière de ce décès, il a réitéré que les gens qui reviennent de voyage doivent s’auto-isoler. S’ils éprouvent des symptômes, ils doivent consulter sans attendre.

« Chaque geste compte pour ralentir la propagation du virus est important et peut sauver des vies a souligné à son tour M. Legault. La bataille va être longue et elle fait juste commencer. Je suis convaincu que nous allons passer au travers ».

La ministre e la Santé et des Services Sociaux Danielle McCann a soutenu que le réseau de santé s’affaire présentement à prévoir assez d’équipements pour pouvoir supporter le pic de cas à venir. Les hôpitaux du Québec n’auront toutefois pas de problème pour les prochaines semaines en terme d’approvisionnement.

« On est prêt, on a toua les équipements et tout est en place. Nous avons 2300 lits au cas où. Nous augmenterons bientôt notre capacité à 3000 lits », termine le premier ministre.

Rappelons qu’en contrepartie, le Québec a connu son premier cas guéri de la COVID-19, hier, 17 mars.