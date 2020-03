COVID-19 : pas de dépistage sans rendez-vous

Inutile de se précipiter aux cliniques de dépistage de la COVID-19 qui viennent d’amorcer leurs activités à Baie-Comeau et Sept-Îles, prévient le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord. Pas de dépistage sans rendez-vous, et ce n’est pas tout le monde qui pourra être testé.

Le dépistage sera réservé aux personnes qui font de la fièvre, à celles qui reviennent de voyage et celles qui ont été en contact étroit avec une personne déjà dépistée, a précisé le directeur adjoint des services professionnels au CISSS Côte-Nord, François Tremblay.

Pour prendre rendez-vous, il faut communiquer avec la ligue Info-COVID, au 1 877 644-4545. Après avoir répondu à quelques questions, ceux et celles qui pourraient avoir besoin de dépistage seront transférés sur la ligne régionale. Après quelques autres questions, ils auront ensuite un rendez-vous, si la chose s’avère nécessaire.

En date de jeudi midi, 110 tests de dépistage avaient été réalisés sur la Côte-Nord, essentiellement sur du personnel du milieu de la santé. De ce nombre, 34 résultats sont revenus et ils sont tous négatifs.

Avec les cliniques de dépistage de Baie-Comeau et Sept-Îles, M. Tremblay s’attend à ce qu’au départ, autour de 60 tests pourront être réalisés par jour, soit entre 25 et 30 à chacun des deux endroits.

En voiture

Comme il a déjà été mentionné, ces tests de dépistage se feront directement dans la voiture du patient, qui devra suivre un circuit à l’intérieur du centre Henry-Leonard et de l’aréna Guy Carbonneau, où sont installées les cliniques. Il y aura une voiture à la fois.

M. Tremblay ne pouvait préciser combien de temps les gens testés devront patienter avant d’obtenir les résultats et de quelle façon ces résultats seront communiqués.

Pour ce qui est des Nord-Côtiers qui ne résident pas à Baie-Comeau ou Sept-Îles et qui devraient éventuellement être testés, « des mesures seront mises en place pour assurer le dépistage des gens qui en auront besoin », a soutenu le directeur adjoint des services professionnels.

François Tremblay a aussi assuré en conclusion que l’ensemble du personnel du réseau de la santé est à pied d’œuvre pour recevoir d’éventuels cas positifs à la COVID-19 dans la région.

Pour connaître les heures d’ouverture de ces cliniques, suivre ce lien.