COVID-19 : les TUAC s’inquiètent pour la santé de leurs membres

Les grandes bannières et le gouvernement du Québec doivent renforcer les mesures pour assurer la santé et la sécurité des employés à l’œuvre dans les marchés d’alimentation et autres commerces toujours ouverts, réclame le syndicat des Travailleurs unis de l’alimentation et du commerce (TUAC).

Pendant que plusieurs travailleurs sont mis au chômage en cette période de crise de COVID-19, les employés des grandes chaînes, eux, sont loin de chômer.

« Pour accomplir leur travail, nos membres sont en contact direct avec le public et ils n’ont pas la possibilité de garder une distance sécuritaire en tout temps avec la clientèle. La protection de la santé des travailleur(euse)s de première ligne a un effet d’entraînement, car elle garantit la sécurité de leurs familles et du public », rappelle le syndicat dans un communiqué.

Parmi les nouvelles mesures qui s’imposent, les TUAC ciblent l’octroi d’une compensation financière supplémentaire aux travailleurs en contact direct avec le public, l’élargissement de l’offre de service de garde pour les travailleurs essentiels au secteur de l’alimentation et la possibilité donnée aux employés de se laver les mains au moins une fois par heure.

L’organisation syndicale suggère aussi, en autant que faire se peut, de laisser une caisse libre entre chaque caisse tout en limitant le nombre d’articles à forte demande. Fait à noter, c’est à son initiative que les marchés d’alimentation n’acceptent plus les bouteilles consignées depuis les derniers jours.