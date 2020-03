COVID-19 : un premier contrevenant infecté fait l’objet d’une intervention policière à Québec

Les personnes présumées infectées du coronavirus et qui ne respecteraient pas les mesures pour éviter une contagion peuvent être arrêtées par les policiers.

Un premier cas d’arrestation en la matière a eu lieu vendredi après-midi dans la région de Québec. L’individu en question aurait négligé de respecter les règles d’isolement obligatoire en se promenant en ville, entre autres dans le secteur Limoilou.

Le CIUSSS de la Capitale-Nationale confirme qu’une intervention a bel et bien été ordonnée à travers un « Ordre d’isolement et de respect des directives pour éviter toute contagion » sur une personne atteinte par la COVID-19.

Un tel pouvoir est délégué par la Loi sur la santé publique. Le CIUSSS peut mettre en branle « des mesures d’intervention appropriées dans les cas de non-respect des consignes qui pourraient mettre en jeu la santé et la sécurité de notre population », peut-on lire dans un avis envoyé aux médias

« Notre priorité ultime est la santé et la sécurité de tous, et nous utiliserons toutes les mesures requises et nécessaires mises à notre disposition afin d’assurer le respect des consignes en place », a avisé le CIUSSS dans sa lettre.

Finalement, les autorités publiques soulignent qu’ils comptent sur la collaboration de la population afin de ralentir la propagation du virus sur le territoire.