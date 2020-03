COVID-19 : le nombre de cas continue de croître au Québec

Le Québec compte actuellement 219 cas de personnes infectées par la COVID-19, une augmentation de 38 individus dans les vingt-quatre dernières heures. Le nombre pourrait augmenter considérablement lundi alors que seront connus des résultats de test.

Selon le bilan du jour, 2 000 personnes sont en attente d’un résultat. Le délai pour obtenir un diagnostic pourrait être de deux jours dès demain. La province totalise 9 700 cas négatifs.

Lors de son point de presse quotidien, le premier ministre François Legault a indiqué qu’il y avait présentement 24 personnes hospitalisées au Québec, dont 13 aux soins intensifs. Il n’y a eu aucun nouveau décès depuis hier.

M. Legault a indiqué que le Québec faisait partie des provinces canadiennes avec le plus de tests effectués par rapport à sa population. La Colombie-Britannique et l’Alberta sont les deux provinces les plus critiques.

Le premier ministre insiste pour que les gens qui présentent des symptômes disent la vérité lorsqu’ils sont soignés. « Il faut éviter de transmettre le virus. »

Au niveau de l’équipement (masque, ventilateurs et autres) dans les centres de santé, le gouvernement soutient qu’il est correct pour les semaines à venir et qu’il a déjà passé des commandes. Il compte aussi sur le travail du fédéral.

En bref

Hydro-Québec ne pénalisera pas les clients qui éprouvent des difficultés financières pour une certaine période.

Pour l’interdiction de rassemblements intérieurs et extérieurs, le gouvernement compte sur les autorités policières pour un travail de veille et non de répression. Il n’y a que quelques cas isolés où les policiers ont eu à intervenir.

Le premier ministre François Legault demande à la population d’offrir son aide aux organismes communautaires et aux personnes de 70 ans et plus.