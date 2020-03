COVID-19 : TVR7 suspend ses bingos pour se conformer aux directives de Legault

La Télévision Régionale Haute-Côte-Nord (TVR7) se conforme aux nouvelles directives du gouvernement du Québec annoncées ce 23 mars par le premier ministre François Legault.

Les bingos de l’organisme et la vente de cartes sont suspendus jusqu’à nouvel ordre.

« Cette décision a pour but de se conformer aux directives de la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec afin de protéger l’ensemble de notre clientèle, nos bénévoles et nos employés lors de la vente des cartes dans les points de vente », peut-on lire sur la page Facebook de l’organisme.

Toutefois, le bingo des Organismes de ce mercredi 25 mars sera diffusé puisque les carnets sont déjà en vente.