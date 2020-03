Déversements d’eau annoncés à Bersimis 1 et 2

À partir du 25 mars et ce pour une période indéterminée, Hydro-Québec annonce que des déversements d’eau seront effectués aux évacuateurs de Bersimis 1 et de Bersimis 2.

En tout temps, des variations de débit pourraient être observées sur la rivière Betsiamites et particulièrement en aval des évacuateurs et des centrales.

Ces manoeuvres auront pour effet de fragiliser la couverture de glace et ce, même si aucun indice n’était perceptible en surface.

Hydro-Québec recommande de faire preuve de la plus grande prudence et d’éviter les déplacements sur la rivière Betsiamites et ses réservoirs et à respecter les mesures de sécurité mises en place à ces deux installations.

Il sera interdit de circuler sur la section du chemin qui mène à la digue 1 du réservoir Bersimis 2, en aval de l’évacuateur.