Portneuf-sur-Mer : Halte 138 offre un service de livraison en raison du coronavirus

Le dépanneur Halte 138, situé à Portneuf-sur-Mer, offrira un service de livraison dès le 24 mars, et ce, du lundi au vendredi.

Ce service sera gratuit pour les personnes âgées de plus de 70 ans ou ceux qui doivent demeurer en quarantaine. « Des frais de 3 $ seront chargés aux autres résidents ne respectant pas ces conditions », est-il mentionné sur la page Facebook de l’entreprise.

La commande doit être donnée avant 11 h en matinée et elle sera laissée devant la porte du client entre 13 h et 15 h. Quant aux paiements, ils devront se faire par virement Interac ou par carte de crédit. « Aucun produit 18 ans et plus et aucune essence ne seront livrés », affirme Halte 138, qui se réserve le droit de refuser des commandes.

Pour utiliser le service, contacter Eddy Tremblay au 418 587-0190 ou par courriel à eddytremblay@gmail.com.