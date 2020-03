Résidences pour personnes âgées : les aînés ne doivent plus sortir sans supervision

Une autre mesure imposée dès ce 23 mars par le gouvernement du Québec : les personnes âgées vivant en résidence ne doivent plus sortir sans supervision. Une minorité continuait de le faire, selon le premier ministre François Legault.

« On l’a dit à plusieurs reprises, les personnes de 70 ans et plus, sont plus à risque d’avoir des conséquences graves si elles attrapent la COVID-19. Il ne faut pas que le virus entre dans les résidences pour personnes âgées, sinon on pourrait voir des résultats désastreux pour le contrôle de la crise », a affirmé M. Legault, lors de son point de presse.

Le premier ministre a fait référence au cas d’une résidence de Lavaltrie où quatre personnes âgées y résidant sont décédées de la COVID-19. « J’ai parlé avec des propriétaires de résidences hier soir (22 mars), a mentionné le premier ministre québécois. On m’a affirmé qu’une majorité des personnes âgées ne sortent plus, mais il y a toujours une minorité qui continue de sortir et qui font peur aux autres. »

Propagation

Les aînés ne sont pas plus à risque de propager le virus que les plus jeunes, a relancé François Legault. « Il faut que chacun respecte les consignes peu importe l’âge que l’on a », a-t-il assuré.

Toutefois, le premier ministre fait appel aux jeunes pour aider les plus vieux ainsi que les personnes les plus vulnérables. « Ceux qui n’ont pas de symptômes, je vous invite à montrer beaucoup de solidarité et d’offrir vos services aux organismes communautaires et/ou vos voisins aînés », a-t-il demandé.

Les Québécois forment un peuple qui est capable d’être solidaire et courageux, selon M. Legault. « Plus vite on va limiter les contacts et la contagion, plus on va sauver des vies et revenir à une vie normale. Les Québecois sont soudés et il est important qu’on collabore. J’ai besoin de vous autres », a-t-il conclut.