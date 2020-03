Traversier: les automobilistes doivent rester à bord de leur véhicule

La Société des traversiers du Québec (STQ) diffuse de nouvelles mesures en lien avec la COVID-19 pour le service de traversier Tadoussac-Baie-Ste-Catherine. Ainsi, les espaces passagers intérieurs des navires sont désormais inaccessibles, les automobilistes doivent demeurer à bord de leur voiture et les piétons sont invités à rester sur les ponts extérieurs et conserver une distance, dans la mesure du possible, de deux mètres entre eux. L’horaire est modifié jusqu’à nouvel ordre. De 9 h 40 h à 17 h 20 (heures de grand achalandage), le service à deux navires est maintenu, soit un départ toutes les 20 minutes de chaque rive, identique à l’horaire habituel. Hors de la plage de grand achalandage, réduction du service à un navire, soit un départ toutes les 40 minutes de chaque rive.