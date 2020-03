COVID-19 : Adoption des mesures d’aides à Ottawa

Lors de son point de presse quotidien, le premier ministre Justin Trudeau, a assuré que son gouvernement travaillait à acheminer le plus rapidement possible l’aide financière pour les gens et les entreprises.

Un nombre limité de députés fédéraux est actuellement à la Chambre des communes pour adopter le plan d’urgence de 82 milliards $ du gouvernement Trudeau annoncé la semaine dernière. Rappelons que ce plan prévoit un élargissement de l’admissibilité à l’assurance-emploi et un report du versement des impôts.

« Il s’agit d’une étape importante en vue de donner aux Canadiens le soutien qu’ils méritent», a commenté Justin Trudeau. Ce dernier a confirmé que la fonction publique travaille sans arrêt pour que les Canadiens reçoivent l’argent le plus rapidement possible.

Des mesures plus strictes?

Le premier ministre a appelé les Canadiens à appliquer toutes les mesures pour contrer la propagation de la COVID-19. « Si les gens ne suivent pas les directives, nous allons invoquer des mesures beaucoup plus robustes», a affirmé le premier ministre. Par contre, après s’être entretenu avec les premiers ministres provinciaux, la loi sur les mesures d’urgence n’est pas encore nécessaire selon Justin Trudeau.