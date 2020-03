Premier cas de coronavirus sur la Côte-Nord

Une personne infectée par la COVID-19 sur la Côte-Nord est annoncée. En point de presse à Baie-Comeau, le médecin conseil en santé publique pour le CISSS de la Côte-Nord, Dr Richard Fachehoun, a confirmé cette information.

La personne est âgée de moins de 50 ans et a été exposée au virus lors d’un voyage au Costa Rica. Selon le Dr Fachehoun, elle se porte bien, et est en isolement à son domicile. « Son entourage a été contacté et tout le travail a été fait à ce niveau », rassure le médecin.

Pour des raisons de confidentialité, le CISSS de la Côte-Nord refuse de dévoiler le lieu de résidence de la personne et à quel Centre de dépistage a-t-elle procédé au test.

Depuis la mise en place des Centres de dépistage sur la Côte-Nord, 212 tests ont été effectués, 167 d’entre eux se sont avérés négatifs et 44 sont en attente.