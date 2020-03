COVID-19 : trois allers-retours par semaine pour le F.-A-Gauthier

Décidément, les ajustements pour faire face à la crise du coronavirus se multiplient à vitesse grand V à la Société des traversiers du Québec (STQ), qui annonce de nouvelles mesures contraignantes à compter de ce mercredi 25 mars.

En plus de réduire son offre de traversées, la société d’État recommande à ses clients de n’utiliser le service que pour des déplacements « absolument essentiels », peut-on lire dans un communiqué émis en soirée mardi.

Ainsi, jusqu’à nouvel ordre, le F.-A.-Gauthier n’effectuera plus que trois allers-retours par semaine. Le nouvel horaire prévoit des départs de Matane en direction de Baie-Comeau à 8 h et un retour à 15 h les lundis et vendredis, en plus d’une liaison Matane-Godbout-Matane les mercredis aux mêmes heures.

Les réservations par téléphone sont obligatoires. Quiconque se présenterait sans avoir réservé au préalable se verra refuser l’accès au traversier.

Parmi les autres mesures mises en place, les réservations sont refusées aux motoneigistes et aux conducteurs de véhicules hors route et il est maintenant possible aux clients de demeurer à bord de leur véhicule.

De plus, les déplacements sont limités à bord du navire. Seuls la verrière et le pont 7 sont accessibles.

Le service de nourriture est suspendu, mais les bouteilles d’eau sont disponibles, annonce encore la STQ.

Enfin, le programme de rabais pour soutenir le tourisme dans les régions de la Côte-Nord et de la Gaspésie.

Avec ces nouvelles contraintes qui s’ajoutent à d’autres instaurées depuis une dizaine de jours, la société vise une chose « assurer la sécurité de la population de la population et de ses employés en contrant la propagation du virus. »