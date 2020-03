COVID-19 : « S’il vous plaît, allez faire du bénévolat »

Les Québécois sont invités à donner de leur temps aux organismes communautaires en ces temps particuliers où les besoins sont immenses pendant que les nombreux bénévoles âgés de 70 ans et plus sont confinés à la maison.

« S’il vous plaît, allez faire du bénévolat », a supplié le premier ministre François Legault, flanqué de son ministre du Travail, de l’emploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulet, lors de son point de presse de jeudi.

M. Legault s’est adressé plus particulièrement aux personnes de moins de 70 ans qui n’ont pas de symptômes, pas de jeunes enfants et du temps disponible. Il leur demande de se manifester par l’entremise d’un portail web destiné aux bénévoles et il en a profité pour dire un grand merci à tous ceux qui sont déjà engagés dans le bénévolat.

« Les organismes communautaires ont besoin de bénévoles pour assurer une qualité de vie et maintenir le maintien du filet social à son niveau actuel. Nous faisons appel aujourd’hui à la solidarité des Québécois dans ce contexte-là», a renchéri le ministre Boulet.

Se nourrir

Par ailleurs, le premier ministre a convié les nombreuses personnes qui ont perdu leur emploi et qui se retrouvent avec des problèmes financiers à ne pas hésiter à se tourner vers les banques alimentaires, qui seront d’ailleurs soutenues par Québec pour faire face à cette affluence de demandes. Il veut qu’elles mettent leur orgueil de côté en rappelant la situation difficile pour tous actuellement.

« J’entends des histoires que des gens ne sont pas capables de payer la nourriture pour leur famille. (…) Il n’est pas question qu’il y ait quelqu’un au Québec qui n’ait rien à manger », a martelé en substance M. Legault.

« C’est pas exagéré de dire qu’on vit actuellement la plus grande bataille de notre vie collective au Québec. On est capable, on va gagner cette bataille, mais pour gagner cette bataille, il faut suivre le plan de bataille. Donc, je compte sur vous pour le suivre ce plan, pour suivre nos consignes », a conclu le premier ministre.