Ottawa financera 75 % du salaire des employés

Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a soutenu que son gouvernement proposera une subvention de 75 % des salaires des employés aux employeurs qui sont admissibles.

«Je m’adresse aux petites entreprises et aux PME, qui ont dû mettre à pied des employés, a souligné M. Trudeau lors de son point de presse quotidien. Certains commerces ont dû fermer leurs portes. Vous avez demandé qu’on en fasse plus pour les employés, je vous ai écouté. Ottawa va financer jusqu’à concurrence 75 % du salaire afin de les aider à maintenir le salaire des employés pour les Petites et moyennes entreprises admissibles. Nous espérons que les employeurs ré-embauchent leurs employés afin de profiter de cette subvention, qui sera rétroactive au 15 mars. »

Les petites entreprises ont des problèmes de liquidité. Les banques offriront bientôt des prêts qui peuvent aller jusqu’à 40 000 $. Les prêts seront sans intérêt pour la première année.

«C’est un investissement dans l’économie afin que nous puissions rebondir. On veut aider les employeurs à garder leurs employés pour assurer la reprise, a ajouté Justin Trudeau. Il faut que les gens n’aient pas à se préoccuper de l’avenir et être ici et maintenant. Ces mesures permettront de conserver le lien d’emploi avec les employés. Ces investissements sont nécessaires en raison du ralentissement économique dû au fait que des gens doivent demeurer à la maison pour s’occuper de leurs enfants. »

On ne connaît pas encore le coût de ses mesures. «Notre but est de revenir plus fort que jamais. Les temps sont exceptionnels et requièrent des mesures exceptionnelles. Nous allons aussi reporter la TPS et les droits d’importation en juin. Ensemble nous pouvons passer au travers. D’autres annonces viendront bientôt pour les entreprises. »

Soulignons que le premier ministre Justin Trudeau a confirmé que «comme l’assurance-emploi, la PCU (Prestation canadienne d’urgence) est imposable, mais nous ne déduirons pas les sommes à la source ».