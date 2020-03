Transport R. Lamarre et fils poursuit la livraison d’épicerie

Transport R. Lamarre et fils et Provigo Martin Lapierre poursuivent leur alliance pour effectuer la livraison d’épicerie gratuitement aux citoyens de Forestville et de St-Marc-de-Latour (secteur de Colombier).

Le service sera offert jusqu’à ce que l’isolement ne soit plus nécessaire. Les livraisons s’effectuent en après-midi seulement et le tout sans contact. » Je vous débarque votre commande sur la galerie « , d’indiquer Alex Lamarre de Transport R. Lamarre et fils.

Pour faire livrer votre commande, contactez le 418-587-2022.

» C’est le sourire des gens à travers leur vitrine qui me pousse à continuer « , lance M. Lamarre, toujours très impliqué dans la communauté, qui ne compte sur aucun autre employé pour offrir le service de livraison.