Les gens pourront s’inscrire à la Prestation canadienne d’urgence dès le 6 avril

Le premier ministre du Canada Justin Trudeau a confirmé que les gens qui ont perdu leur emploi pourront s’inscrire sur la plateforme http://canada.gc.ca pour la Prestation canadienne d’urgence dès le 6 avril.

Ils pourront avoir l’aide en trois à cinq jours. S’ils n’ont pas accès à Internet, la demande pourra se faire par téléphone. Les chèques suivront dans les 10 jours. Si vous avez déjà rempli votre demande d’assurance-emploi, vous n’avez pas à vous inscrire.

« Notre gouvernement lancé un plan économique en trois points, a rappelé le premier ministre lors de son point de presse quotidien. Nous avons offerts des prêts aux entreprises qui peuvent aller jusqu’à 40 000 $ par l’entremise des banques , la Prestation canadienne d’urgence et la subvention salariale de 75 % pour les employeurs qui ont vécu des baisses de revenus. Nous allons continuer à travailler sans relâche pour que les citoyens reçoivent l’aide nécessaire. C’est un ou l’autre, il n’est pas possible d’avoir les deux. Il n’est pas possible d’avoir la Prestation canadienne d’urgence et la subvention salariale. »

«Ce sont les mesures économiques les plus importantes que le gouvernement met en place depuis la 2e Guerre mondiale, a soutenu M. Trudeau. Nous sommes dans une situation sans précédent. »

Justin Trudeau a ajouté que des entreprises de toutes tailles qui ne sont pas financés par deniers publics auront droit à cette subvention salariale. Le formulaire de demandes sera bientôt disponible en ligne. « Les employeurs devront démontrer qu’ils font tout pour payer le 25 % restant. Des sanctions rigoureuses seront imposées pour ceux qui veulent déjouer le système. Cet argent est là pour les travailleurs. »

Le premier ministre a rappelé que les gens devaient penser au bien-être de toute la collectivité. «Votre destin est le nôtre. Nous avons tous un rôle à jouer. Je fais appel à votre conscience civique de respecter et de protéger les autres. Les choix que nous faisons maintenant auront un impact sur ce qui se passera durant les prochaines semaines et peut-être les prochains mois. Tout dépend de vous.»

Justin Trudeau a réitéré son souhait de «ramener tous les Canadiens qui sont à l’extérieur du pays parce qu’ils seront plus en sécurité dans leur pays. Ils devront suivre leur quarantaine de deux semaines à leur retour. »

Le ministre des Finances du Canada, Bill Morneau, sera en point de presse à 14 h. Il expliquera les critères d’admissibilité concernant la subvention salariale.