COVID-19 : il ne sera pas possible de récupérer les effets scolaires

Bien que les parents aient reçu des communications à cet effet, il ne sera pas possible de récupérer du matériel laissé par leurs enfants dans les écoles, quel que soit ce matériel. Le ministre de l’Éducation Jean-François Roberge en a fait l’annonce sur Twitter, précisant les raisons de cette nouvelle directive.

« Sur la base des plus récentes informations relatives à l’évolution épidémiologique du virus, la Santé publique nous a recommandé de surseoir à toute opération visant à permettre la récupération de matériel dans tous les établissements scolaires et d’enseignement supérieur. Je demande donc à tous les responsables d’établissements de suspendre immédiatement les démarches entreprises pour rendre de telles opérations possibles, et ce jusqu’à nouvel ordre. Bien que je sois conscient des inconvénients pour de nombreux parents et membres du personnel, la santé et la sécurité doit primer sur toute autre considération. »

La mesure s’adresse tant aux parents qu’aux étudiants et aux corps enseignants.