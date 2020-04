Justin Trudeau fait appel au civisme des citoyens

Lors de son point de presse quotidien, le premier ministre canadien, Justin Trudeau, a lancé un appel auprès des Canadiens pour que ceux-ci respectent les consignes gouvernementales.

Justin Trudeau comprend que plusieurs Canadiens soient frustrés par la situation que nous vivons actuellement, mais qu’il faut continuer à respecter les conseils des médecins et des spécialistes de la santé.

« C’est à votre tour de contribuer à l’effort. Vous pouvez servir votre pays en restant chez vous et en suivant les règles. Ça peut paraître simple, mais c’est la seule solution. Chacun doit faire sa part et sacrifier sa routine pour qu’un jour la vie reprenne son cours» a affirmé le premier ministre.

Le premier ministre n’a pas fermé la porte à appliquer des sanctions plus sévères envers les gens qui ne respectent pas les consignes de prévention à la propagation de la COVID-19.

Partage des données

Le premier ministre a indiqué sa volonté de montrer plus de transparence avec les données de la COVID-19. Il s’agirait d’une façon de rassurer les gens qui vivent du stress et de l’inquiétude présentement. Une conférence des premiers ministres canadiens aura lieu ce soir pour améliorer la coordination et le partage de données entre les provinces.

Justin Trudeau a aussi affirmé que le Canada a reçu plus de 10 millions de masques au cours des derniers jours.