La ministre Guilbault invite les Québécois à dénoncer les rassemblements

Lors du point de presse quotidien du gouvernement du Québec, la vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, a demandé aux Québécois de dénoncer les personnes et les entreprises qui ne respectent pas les consignes de santé publique.

La vice-première ministre a également rappelé que les consignes de la santé publique avaient force de loi. Geneviève Guilbault a affirmé : « On ne peut plus accepter à ce stade-ci, que des individus ou des groupes de personnes continuent de miner les efforts collectifs »

De plus, la ministre de la Sécurité publique a demandé aux Québécois d’être honnête envers les policiers et le personnel de la santé lorsqu’ils vous demandent si vous avez des symptômes du virus. Il n’y a pas de honte à dire la vérité selon la ministre. Geneviève Guilbault insiste sur le fait qu’une personne qui mentirait mettrait le personnel de la santé et les policiers en danger.

Bilan

Il y a désormais 6997 cas de COVID-19 au Québec. Le total des décès est passé à 75 morts. 478 personnes sont hospitalisées, dont 130 aux soins intensifs.