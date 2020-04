COVID-19 : La Trotte n’aura pas lieu en 2020

La pandémie de la COVID-19 ayant déjà forcé l’annulation de plusieurs événements sportifs, celui du Club de La Trotte de Forestville ne fait pas exception.

« Avec tout ce qui se passe en ce moment et l’incapacité de prévoir le temps que ça va durer, nous nous voyions dans l’obligation d’annuler la course du Club de La Trotte de cet été », a mentionné l’organisme à but non lucratif sur sa page Facebook.

Le conseil d’administration avait d’ailleurs pris la décision de devancer dorénavant l’événement tant attendu par des centaines de coureurs. La course devait donc se tenir en mai, comme lors de ses premières années d’existence. « Cette initiative nous amène donc encore plus tôt dans le temps », est-il affirmé dans la publication.