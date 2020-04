COVID-19 : Une ligne d’assistance juridique pour les victimes de violence conjugale est lancée

Alors que le contexte de pandémie accentue la problématique de violence conjugale et que la question de la garde des enfants représente un important un levier de contrôle pour les agresseurs, Juripop a annoncé l’ouverture d’une ligne d’assistance juridique, en droit familial, pour les victimes de violence conjugale.

Toutes les victimes pourront obtenir une consultation gratuite de 20 minutes avec un avocat spécialisé en droit de la famille.

« Nous souhaitons utiliser le droit pour que les personnes victimes se sentent en sécurité et outillées à se protéger avec leurs enfants. Si on peut leur apporter un sentiment de sécurité et des réponses à leurs questions en ces temps difficiles, ce sera mission accomplie », explique Me Sophie Gagnon, directrice générale de Juripop.

Juripop est assurée d’offrir ce service essentiel jusqu’au 1er mai 2020, avec une possibilité de prolongement selon l’évolution de la situation.

Mise en fonction le 30 mars pour une phase test, l’équipe de Juripop a déjà répondu à plusieurs appels de victimes, car dans certains foyers, le confinement et l’isolement volontaire exacerbent les épisodes de violence et isolent davantage les victimes.

Les victimes de violence conjugale sont invitées à joindre un membre de l’équipe Juripop et à poser leurs questions afin de recevoir de l’information juridique claire et vulgarisée et ce, grâce à un financement du ministère de la Justice du Québec.

La ligne téléphonique 1-844-312-9009 est fonctionnelle du lundi au jeudi de 9 h à 21 h, le vendredi de 9 h à 16 h et les samedis et dimanches de 13 h à 19 h.